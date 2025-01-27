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«Без разницы, в каком звене выходить». Канадский новичок «Лады» — о своём месте в команде

«Без разницы, в каком звене выходить». Канадский новичок «Лады» — о своём месте в команде
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Нападающий «Лады» Энтони Камара рассказал о своём месте в команде после перехода. В прошлом сезоне форвард выступал за «Барыс» и «Нефтехимик».

— Вы сейчас единственный легионер в «Ладе». Как это осложнит адаптацию?
— С этим не будет никаких проблем, некоторые ребята здесь говорят по-английски. Я чуть-чуть изучил русский, так что всё будет в порядке.

— Как видите своё место в команде?
— Готов помочь команде в любой роли, мне без разницы, в каком звене выходить, в первом или четвёртом, — нам нужно побеждать и попадать в плей-офф, — сказал Камара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Камарой читайте на «Чемпионате»:
«Рад вернуться в КХЛ. Доехать до России было несложно». Интервью с канадцем из «Лады»
Эксклюзив
«Рад вернуться в КХЛ. Доехать до России было несложно». Интервью с канадцем из «Лады»
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