«Без разницы, в каком звене выходить». Канадский новичок «Лады» — о своём месте в команде

Нападающий «Лады» Энтони Камара рассказал о своём месте в команде после перехода. В прошлом сезоне форвард выступал за «Барыс» и «Нефтехимик».

— Вы сейчас единственный легионер в «Ладе». Как это осложнит адаптацию?

— С этим не будет никаких проблем, некоторые ребята здесь говорят по-английски. Я чуть-чуть изучил русский, так что всё будет в порядке.

— Как видите своё место в команде?

— Готов помочь команде в любой роли, мне без разницы, в каком звене выходить, в первом или четвёртом, — нам нужно побеждать и попадать в плей-офф, — сказал Камара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.