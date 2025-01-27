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Экс-форвард молодёжной сборной Канады объяснил неудачи команды на последних МЧМ

Экс-форвард молодёжной сборной Канады объяснил неудачи команды на последних МЧМ
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Нападающий «Лады» Энтони Камара объяснил, почему молодёжная сборная Канады в последние годы терпит неудачи в чемпионате мира. На молодёжном чемпионате мира — 2025 сборная Канады выбыла на этапе 1/4 финала.

— Вы играли в молодёжной сборной Канады в 2013-м. Как считаете, с чем связаны два подряд вылета в четвертьфинале МЧМ?
— Все в мире стали играть лучше, а Канада отошла от того стиля, который приносил ей успехи раньше: жёсткого, агрессивного, который делал Канаду Канадой, — сказал Камара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Молодёжная сборная Канады впервые в истории вылетела на стадии четвертьфинала в двух чемпионатах мира подряд.

Полную версию эксклюзивного интервью с Энтони Камарой читайте на «Чемпионате»:
«Рад вернуться в КХЛ. Доехать до России было несложно». Интервью с канадцем из «Лады»
Эксклюзив
«Рад вернуться в КХЛ. Доехать до России было несложно». Интервью с канадцем из «Лады»
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