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Результаты матчей МХЛ 26 января

Результаты матчей МХЛ 26 января
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26 января прошли девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
0 : 6
Белые Медведи
Челябинск
0:1 Телегин (Шакалов, Царёв) – 14:03 (5x4)     0:2 Кузнецов (Щеколдин) – 15:22 (5x5)     0:3 Еуст (Каряев, Царёв) – 24:47 (5x5)     0:4 Родионов (Гатауллин, Щеколдин) – 34:41 (5x4)     0:5 Шакалов (Щеглов, Царёв) – 46:52 (5x5)     0:6 Гатауллин (Еуст, Хейбатов) – 56:12 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
1 : 2
Омские Ястребы
Омск
0:1 Черночуб (Малов, Сысоев) – 03:46 (5x5)     1:1 Гржелецкий (Апасов) – 29:48 (5x4)     1:2 Курьянов (Завадский, Казанцев) – 41:47 (5x4)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 Хабаров (Гуревич, Рахчеев) – 06:00 (5x5)     1:1 Пимин (Гамзаков, Гашилов) – 24:40 (5x5)     2:1 Белых (Гашилов, Вакитов) – 38:27 (5x5)     3:1 Вакитов (Дудорга, Кайгородов) – 46:00 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Ирбис
Казань
1:0 Лаптев (Глазунов) – 14:00 (5x5)     1:1 Бирюков (Агеев) – 18:23 (5x5)     2:1 Ополинский (Омелюсик) – 24:27 (5x5)     3:1 Лаптев (Матюк, Быков) – 28:42 (5x5)     4:1 Ополинский (Анисимов) – 40:28 (5x5)     4:2 Махмутов (Онишко) – 49:03 (5x5)     4:3 Гаев (Вазиев, Истомин) – 50:01 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локо-76
Ярославль
Окончен
2 : 1
Спутник
Альметьевск
1:0 Брусникин (Пронин, Шлюков) – 22:11 (5x5)     1:1 Абдукадыров (Кутузов) – 34:48 (5x4)     2:1 Масленицин (Максимов) – 45:08 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
2 : 3
Алмаз
Череповец
0:1 Ульянов (Шилов, Корзин) – 33:38 (5x5)     0:2 Садовин (Смирнов, Пестерев) – 36:00 (4x5)     1:2 Паутов (Соловьёв) – 43:25 (5x5)     2:2 Филиппов (Есипов, Порошков) – 50:16 (5x5)     2:3 Ульянов (Шилов, Корзин) – 56:12 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Москва
0:1 Колесников (Малков) – 08:14 (5x5)     1:1 Чемеринский (Кобец, Круженков) – 19:51 (5x5)     2:1 Чемеринский (Золотовский, Арсентьев) – 24:33 (5x5)     3:1 Агапов (Арсентьев, Неевин) – 27:30 (5x5)     4:1 Савин (Раков, Золотовский) – 34:29 (5x5)     5:1 Кузьмин (Арсентьев, Кобец) – 41:59 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Окончен
6 : 4
Академия СКА-Юниор
Московская область
0:1 Сливченко (Дубровцев, Парай) – 00:25 (5x5)     1:1 Губанов (Волосков, Кудымов) – 33:11 (5x5)     1:2 Тимашков – 33:19 (5x5)     2:2 Губанов (Волосков) – 34:13 (5x5)     3:2 Логинов (Волосков, Губанов) – 41:32 (4x3)     4:2 Филимошин (Найденко, Зайцев) – 43:34 (5x4)     5:2 Агеев (Даутов, Найденко) – 44:37 (5x4)     6:2 Губанов (Логинов, Кудымов) – 45:06 (5x4)     6:3 Привалов (Шамкий) – 53:16 (5x5)     6:4 Дубровцев (Привалов, Рогачёв) – 57:55 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Окончен
2 : 8
Реактор
Нижнекамск

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков. На втором месте СКА-1946, у команды 60 очков после 39 игр. Третьи — «Академия Михайлова» — 56 очков после 38 встреч.

В Золотом дивизионе Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков. На втором месте «Омские Ястребы», у команды 60 очков после 38 игр. Третьи — «Ирбис» — 58 очков после 38 встреч.

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