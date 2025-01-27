Результаты матчей МХЛ 26 января

26 января прошли девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков. На втором месте СКА-1946, у команды 60 очков после 39 игр. Третьи — «Академия Михайлова» — 56 очков после 38 встреч.

В Золотом дивизионе Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры». Красно-белые после 39 сыгранных встреч набрали 66 очков. На втором месте «Омские Ястребы», у команды 60 очков после 38 игр. Третьи — «Ирбис» — 58 очков после 38 встреч.