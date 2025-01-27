Результаты матчей ВХЛ 26 января
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26 января 2025 года, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
1 : 2
АКМ
Тульская область
0:1 Теряев (Петров, Шипов) – 21:56 (5x3) 1:1 Казаков (Елизаров, Николенко) – 54:05 (5x3) 1:2 Мясищев (Мокин, Мальцев) – 59:14 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 2
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
0:1 Алексеев (Махрин, Думченко) – 11:48 (5x5) 1:1 Шутов (Шварёв) – 32:18 (5x5) 2:1 Козлов (Угольников) – 35:50 (5x5) 3:1 Бринкман (Гурзанов) – 43:19 (5x4) 4:1 Цыбин (Козлов) – 49:06 (5x5) 4:2 Зайцев – 55:18 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
1 : 6
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Васильков – 02:26 (5x5) 0:2 Уткин – 12:21 (4x5) 0:3 Цалпанов (Калмыков, Соколов) – 14:43 (5x4) 0:4 Смолёв (Васильков, Уткин) – 17:39 (5x5) 0:5 Каменский (Цалпанов, Сорокин) – 28:33 (5x5) 1:5 Осипович (Жуков) – 32:17 (5x5) 1:6 Димитров (Сорокин, Климов) – 35:10 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
0 : 1
Челмет
Челябинск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
3 : 0
Омские Крылья
Омск
По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.
Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравшая 29 очков после 46 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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