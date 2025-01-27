Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ 26 января

Результаты матчей ВХЛ 26 января
Комментарии

26 января 2025 года, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
1 : 2
АКМ
Тульская область
0:1 Теряев (Петров, Шипов) – 21:56 (5x3)     1:1 Казаков (Елизаров, Николенко) – 54:05 (5x3)     1:2 Мясищев (Мокин, Мальцев) – 59:14 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 2
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
0:1 Алексеев (Махрин, Думченко) – 11:48 (5x5)     1:1 Шутов (Шварёв) – 32:18 (5x5)     2:1 Козлов (Угольников) – 35:50 (5x5)     3:1 Бринкман (Гурзанов) – 43:19 (5x4)     4:1 Цыбин (Козлов) – 49:06 (5x5)     4:2 Зайцев – 55:18 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
1 : 6
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Васильков – 02:26 (5x5)     0:2 Уткин – 12:21 (4x5)     0:3 Цалпанов (Калмыков, Соколов) – 14:43 (5x4)     0:4 Смолёв (Васильков, Уткин) – 17:39 (5x5)     0:5 Каменский (Цалпанов, Сорокин) – 28:33 (5x5)     1:5 Осипович (Жуков) – 32:17 (5x5)     1:6 Димитров (Сорокин, Климов) – 35:10 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
0 : 1
Челмет
Челябинск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
3 : 0
Омские Крылья
Омск

По состоянию на сегодняшний день лучшей командой текущего сезона ВХЛ является «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 68 очков после 45 матчей. На втором месте идёт «Горняк-УГМК». Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравшая 29 очков после 46 матчей. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Материалы по теме
АКМ рискует не попасть в плей-офф, «Юнисон» переоценил себя. Что происходит в ВХЛ
АКМ рискует не попасть в плей-офф, «Юнисон» переоценил себя. Что происходит в ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android