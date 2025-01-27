Панарин высказался о пропущенном голе «Рейнджерс» на последних секундах матча с «Колорадо»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал пропущенный гол команды за 15 секунд до конца матча с «Колорадо Эвеланш» (4:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Победный гол в матче забил Арттури Лехконен с передачи Кейла Макара.

«Я знал, что Макар выходит, но не видел его. Он был сзади. Потом я даже не коснулся шайбы. Он просто выскочил передо мной», — приводит слова Панарина журналист Питер Бон на личной странице в социальной сети X.

В этой встрече Панарин забил гол и сделал результативную передачу.

В следующем матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной Харрикейнз». Матч состоится 29 января.

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