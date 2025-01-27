Панарин высказался о пропущенном голе «Рейнджерс» на последних секундах матча с «Колорадо»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал пропущенный гол команды за 15 секунд до конца матча с «Колорадо Эвеланш» (4:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Победный гол в матче забил Арттури Лехконен с передачи Кейла Макара.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Друри (Миддлтон, Друен) – 05:43 0:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 06:26 1:2 Кэррик (Ремпе, Вааканайнен) – 07:10 2:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 08:36 2:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 14:36 (pp) 2:4 Пярссинен (Миттельштадт) – 36:01 3:4 Борген (Смит, Кайлли) – 38:05 4:4 Панарин (Трочек, Смит) – 55:02 4:5 Лехконен (Макар) – 59:45
«Я знал, что Макар выходит, но не видел его. Он был сзади. Потом я даже не коснулся шайбы. Он просто выскочил передо мной», — приводит слова Панарина журналист Питер Бон на личной странице в социальной сети X.
В этой встрече Панарин забил гол и сделал результативную передачу.
В следующем матче регулярного чемпионата «Рейнджерс» встретятся с «Каролиной Харрикейнз». Матч состоится 29 января.
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