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Форвард «Вашингтона» оценил действия Протаса в моменте с голом в ворота «Ванкувера»

Форвард «Вашингтона» оценил действия Протаса в моменте с голом в ворота «Ванкувера»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался о голе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (1:2). Единственный гол за столичный клуб забил Пьер-Люк Дюбуа с передачи Алексея Протаса и Макмайкла.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хьюз (Хёгландер, Гронек) – 12:23     2:0 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 21:24     2:1 Дюбуа (Протас, Макмайкл) – 52:31    

«Я увидел, как Римсдайк и Чикрун делали пас друг другу. Я нашёл небольшую зону наверху, Чикрун сделал отличный пас на меня. Я просто пытался бросить по воротам. Мы говорили о том, что нужно создавать движение перед воротами и просто доставлять шайбы туда, после этого все само откроется. Протас хорошо закрыл обзор, а затем сделал отличный пас на Дюбуа. Это хорошо, но мы должны делать больше таких вещей с начала матча», — приводит слова Макмайла официальный сайт «Вашингтона».

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Калгари Флэймз».

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