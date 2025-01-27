Передача Зуба помогла «Оттаве» обыграть «Юту» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Юту». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Ридли Грейг, Клод Жиру и Брэди Ткачук. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

Единственную шайбу за «Юту» забросил Клейтон Келлер.

«Оттава» одержала вторую победу подряд. «Юта» потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Юта» сыграет с «Питтсбург Пингвинз»

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