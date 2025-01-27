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Оттава – Юта, результат матча 27 января 2025, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

Передача Зуба помогла «Оттаве» обыграть «Юту» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Юту». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Грейг (Пинто, Зуб) – 32:16 (sh)     1:1 Келлер (Мяяття, Марино) – 33:52     2:1 Жиру (Штюцле, Сандерсон) – 47:33     3:1 Ткачук (Штюцле, Жиру) – 53:22    

В составе победителей забивали Ридли Грейг, Клод Жиру и Брэди Ткачук. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

Единственную шайбу за «Юту» забросил Клейтон Келлер.

«Оттава» одержала вторую победу подряд. «Юта» потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Юта» сыграет с «Питтсбург Пингвинз»

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