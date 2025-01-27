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«Я был шокирован, это жестокий бизнес». Рантанен – о своём обмене из «Колорадо»

«Я был шокирован, это жестокий бизнес». Рантанен – о своём обмене из «Колорадо»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Микко Рантанен высказался о своём обмене из «Колорадо Эвеланш», где он провёл 10 сезонов.

«Я был шокирован. Не хочу вдаваться в подробности, но это, конечно, стало сюрпризом. се произошло слишком быстро. Возможно, осознание придет, когда у нас будет пара выходных. Я действительно хочу сосредоточиться на будущем. Все позади. Это жестокий бизнес НХЛ, и иногда так бывает. Думаю, меня это заденет позже, пока ещё, может быть, не совсем осознал», — приводит слова Рантанена Sportsnet.ca.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Рантанен провёл 50 матчей, в которых набрал 64 (25+39) очка.

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