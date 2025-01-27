Передача Шаранговича не помогла «Калгари» избежать поражения в матче с «Виннипегом»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Коннор (Виларди, Густафссон) – 05:28 2:0 Эпплтон – 30:17 2:1 Уигар (Шарангович, Юбердо) – 35:08 (pp) 3:1 Виларди (Сэмберг, Шайфли) – 39:09 4:1 Виларди (Коннор, Элерс) – 43:07 (pp) 4:2 Кадри (Бин) – 44:27 5:2 Шайфли (Виларди, Коннор) – 47:08 (pp)
В составе победителей голами отметились Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон, Габриэль Виларди (дубль) и Марк Шайфли. За «Калгари» отличились Маккензи Уигар и Назем Кадри. Белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Монреалем», а «Калгари» встретится с «Вашингтоном».
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