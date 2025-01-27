Передача Шаранговича не помогла «Калгари» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон, Габриэль Виларди (дубль) и Марк Шайфли. За «Калгари» отличились Маккензи Уигар и Назем Кадри. Белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Монреалем», а «Калгари» встретится с «Вашингтоном».

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