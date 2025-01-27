Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Шаранговича не помогла «Калгари» избежать поражения в матче с «Виннипегом»

Передача Шаранговича не помогла «Калгари» избежать поражения в матче с «Виннипегом»
Комментарии

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Виннипег Джетс» и «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Коннор (Виларди, Густафссон) – 05:28     2:0 Эпплтон – 30:17     2:1 Уигар (Шарангович, Юбердо) – 35:08 (pp)     3:1 Виларди (Сэмберг, Шайфли) – 39:09     4:1 Виларди (Коннор, Элерс) – 43:07 (pp)     4:2 Кадри (Бин) – 44:27     5:2 Шайфли (Виларди, Коннор) – 47:08 (pp)    

В составе победителей голами отметились Кайл Коннор, Мэйсон Эпплтон, Габриэль Виларди (дубль) и Марк Шайфли. За «Калгари» отличились Маккензи Уигар и Назем Кадри. Белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Виннипег» сыграет с «Монреалем», а «Калгари» встретится с «Вашингтоном».

Материалы по теме
Крутое пике «ястребов». Что происходит с лучшим клубом НХЛ 2010-х?
Крутое пике «ястребов». Что происходит с лучшим клубом НХЛ 2010-х?

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android