Форвард «Вашингтона» Том Уилсон рассказал, против кого ему сложнее всего играть в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, против кого ему сложнее всего играть в НХЛ.

«Когда я только начинал, в первые пару лет, в лиге было несколько действительно страшных ребят. Но, как правило, они меня не трогали. Сегодня игра сильно изменилась. Некоторые из самых сложных соперников сейчас — это защитники с высоким уровнем мастерства, которые могут двигаться очень быстро. Например, такой парень, как Куинн Хьюз. Мне действительно сложно проводить форчекинг против таких игроков. Игра сильно эволюционировала, в ней столько мастерства, столько скорости. Иногда именно такие маленькие ребята оказываются самыми сложными для меня, потому что они могут выходить из-под давления и создавать для себя пространство благодаря своему мастерству», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Уилсон принял участие в 49 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 15 результативных передач.

Материалы по теме Форвард «Вашингтона» оценил действия Протаса в моменте с голом в ворота «Ванкувера»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ