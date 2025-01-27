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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон рассказал, против кого ему сложнее всего играть в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон рассказал, против кого ему сложнее всего играть в НХЛ
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал, против кого ему сложнее всего играть в НХЛ.

«Когда я только начинал, в первые пару лет, в лиге было несколько действительно страшных ребят. Но, как правило, они меня не трогали. Сегодня игра сильно изменилась. Некоторые из самых сложных соперников сейчас — это защитники с высоким уровнем мастерства, которые могут двигаться очень быстро. Например, такой парень, как Куинн Хьюз. Мне действительно сложно проводить форчекинг против таких игроков. Игра сильно эволюционировала, в ней столько мастерства, столько скорости. Иногда именно такие маленькие ребята оказываются самыми сложными для меня, потому что они могут выходить из-под давления и создавать для себя пространство благодаря своему мастерству», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Уилсон принял участие в 49 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 15 результативных передач.

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