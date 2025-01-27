Ассист Капризова помог «Миннесоте» на выезде обыграть «Чикаго»

В ночь с 26 на 27 января мск на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

У победителей голами отличились канадские защитник Джаред Сперджен, форварды Фредерик Годро и Маркус Фолиньо, шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк. Россиянин Кирилл Капризов сделал результативную передачу.

В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились американские защитник Сет Джонс и форвард Фрэнк Назар.

«Чикаго» начнёт выездную серию и встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 29 января. «Миннесота» на выезде сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» 30 января.