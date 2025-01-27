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Голевой пас Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Флориду» в НХЛ

Голевой пас Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Флориду» в НХЛ
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НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макнэбб (Колесар, Руа) – 05:26     2:0 Пирсон (Руа, Колесар) – 25:40     2:1 Лунделль (Луостаринен, Балинскис) – 41:56     3:1 Айкел (Барбашёв, Хольц) – 51:31     4:1 Гертл (Руа, Макнэбб) – 59:31    
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