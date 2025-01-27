НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 января
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27 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Колорадо» одержал победу со счётом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). На счету российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина гол и результативная передача. Победную шайбу «Колорадо» Лехконен забросил за 15 секунд до завершения третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Друри (Миддлтон, Друен) – 05:43 0:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 06:26 1:2 Кэррик (Ремпе, Вааканайнен) – 07:10 2:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 08:36 2:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 14:36 (pp) 2:4 Пярссинен (Миттельштадт) – 36:01 3:4 Борген (Смит, Кайлли) – 38:05 4:4 Панарин (Трочек, Смит) – 55:02 4:5 Лехконен (Макар) – 59:45
НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Грейг (Пинто, Зуб) – 32:16 (sh) 1:1 Келлер (Мяяття, Марино) – 33:52 2:1 Жиру (Штюцле, Сандерсон) – 47:33 3:1 Ткачук (Штюцле, Жиру) – 53:22
НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Коннор (Виларди, Густафссон) – 05:28 2:0 Эпплтон – 30:17 2:1 Уигар (Шарангович, Юбердо) – 35:08 (pp) 3:1 Виларди (Сэмберг, Шайфли) – 39:09 4:1 Виларди (Коннор, Элерс) – 43:07 (pp) 4:2 Кадри (Бин) – 44:27 5:2 Шайфли (Виларди, Коннор) – 47:08 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Сперджен (Болди, Росси) – 05:43 0:2 Годро (Фолиньо) – 07:17 0:3 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 30:45 (pp) 1:3 Джонс (Бедард, Бертуцци) – 40:56 (pp) 2:3 Назар (Дель Мастро) – 44:16 2:4 Фолиньо (Болди, Богосян) – 58:18
НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Макнэбб (Колесар, Руа) – 05:26 2:0 Пирсон (Руа, Колесар) – 25:40 2:1 Лунделль (Луостаринен, Балинскис) – 41:56 3:1 Айкел (Барбашёв, Хольц) – 51:31 4:1 Гертл (Руа, Макнэбб) – 59:31
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