НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 27 января

27 января в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Колорадо» одержал победу со счётом 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). На счету российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина гол и результативная передача. Победную шайбу «Колорадо» Лехконен забросил за 15 секунд до завершения третьего периода.