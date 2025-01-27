«Все расстроены и разочарованы». Лавиолетт о поражении от «Колорадо» на последних секундах

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт заявил, что разочарован поражением в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:5), в котором «синерубашечники» пропустили решающую шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.

«Все расстроены и разочарованы. Парни сражались весь матч, чтобы вернуться в игру, и наконец получили большинство в конце третьего периода, чтобы попытаться выиграть матч. Это тяжёлое поражение, если судить по игре и усилиям, которые мы вложили в этот матч. Так что это расстраивает. Это тяжело», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей.