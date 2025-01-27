«Сегодня он был зверем». Маккиннон — об игре Макара в матче с «Рейнджерс»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Колорадо Маккиннон высоко оценил игру защитника Кейла Макара в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4). Игрок обороны отметился дублем и отдал результативный пас в победной шайбе за 15 секунд до конца третьего периода.

«Было важно поскорее добиться победы после последнего обмена. Я думаю, мы были довольно уставшими. Было тяжело играть два дня подряд ранним утром. Соперник определённо владел инициативой во второй половине игры. Я думаю, что мы отлично начали матч, Блэквуд играл потрясающе и нереально играл Кейл Макар. Он забил два гола, ассистировал в победной шайбе. Сегодня он был зверем», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.