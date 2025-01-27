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«Сегодня он был зверем». Маккиннон — об игре Макара в матче с «Рейнджерс»

«Сегодня он был зверем». Маккиннон — об игре Макара в матче с «Рейнджерс»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Колорадо Маккиннон высоко оценил игру защитника Кейла Макара в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4). Игрок обороны отметился дублем и отдал результативный пас в победной шайбе за 15 секунд до конца третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Друри (Миддлтон, Друен) – 05:43     0:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 06:26     1:2 Кэррик (Ремпе, Вааканайнен) – 07:10     2:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 08:36     2:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 14:36 (pp)     2:4 Пярссинен (Миттельштадт) – 36:01     3:4 Борген (Смит, Кайлли) – 38:05     4:4 Панарин (Трочек, Смит) – 55:02     4:5 Лехконен (Макар) – 59:45    

«Было важно поскорее добиться победы после последнего обмена. Я думаю, мы были довольно уставшими. Было тяжело играть два дня подряд ранним утром. Соперник определённо владел инициативой во второй половине игры. Я думаю, что мы отлично начали матч, Блэквуд играл потрясающе и нереально играл Кейл Макар. Он забил два гола, ассистировал в победной шайбе. Сегодня он был зверем», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

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