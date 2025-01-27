Пьетранджело не сыграет за сборную Канады на Турнире четырёх наций НХЛ из-за болезни

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело не сыграет за сборную Канады на Турнире четырёх наций НХЛ из-за болезни, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что 35-летний защитник лечится от болезни и будет готовиться к оставшейся части регулярного сезона. Ранее он был выбран в состав сборной Канады на Турнир четырёх наций, который пройдёт в Монреале и Бостоне с 12 по 20 февраля.

Примечательно, что Пьетранджело принял участие в сегодняшнем матче с «Флоридой Пантерз», где провёл на площадке более 24 минут. Всего в НХЛ опытнейший защитник провёл 1063 матча, в которых набрал 629 очков — забил 147 голов и отдал 482 результативные передачи.