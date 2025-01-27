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Макар повторил достижение Каменского за франшизу «Колорадо» по матчам с 3+ очками

Макар повторил достижение Каменского за франшизу «Колорадо» по матчам с 3+ очками
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4). Эта игра стала для Макара 35-й, в которой защитник набрал минимум три очка.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Друри (Миддлтон, Друен) – 05:43     0:2 Макар (Нечас, Маккиннон) – 06:26     1:2 Кэррик (Ремпе, Вааканайнен) – 07:10     2:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 08:36     2:3 Макар (Маккиннон, Нечас) – 14:36 (pp)     2:4 Пярссинен (Миттельштадт) – 36:01     3:4 Борген (Смит, Кайлли) – 38:05     4:4 Панарин (Трочек, Смит) – 55:02     4:5 Лехконен (Макар) – 59:45    

Макар повторил достижение российского нападающего Валерия Каменского за франшизу «Колорадо» по матчам с тремя и более очками. Хоккеисты делят девятое место по этому показателю в клубной истории. Больше всех матчей с тремя и более очками за «Колорадо»/«Квебек» провёл канадский форвард Джо Сакик, на счету которого 158 подобных игр.

В текущем сезоне на счету Макара 51 матч, в которых канадский защитник набрал 56 очков — забросил 18 шайб и отдал 38 результативных передач.

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