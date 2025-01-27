Макар повторил достижение Каменского за франшизу «Колорадо» по матчам с 3+ очками

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар оформил дубль и отдал результативную передачу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4). Эта игра стала для Макара 35-й, в которой защитник набрал минимум три очка.

Макар повторил достижение российского нападающего Валерия Каменского за франшизу «Колорадо» по матчам с тремя и более очками. Хоккеисты делят девятое место по этому показателю в клубной истории. Больше всех матчей с тремя и более очками за «Колорадо»/«Квебек» провёл канадский форвард Джо Сакик, на счету которого 158 подобных игр.

В текущем сезоне на счету Макара 51 матч, в которых канадский защитник набрал 56 очков — забросил 18 шайб и отдал 38 результативных передач.