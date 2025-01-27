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Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев творит чудеса с «Северсталью», Мамбеталиев уже не последний

Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев творит чудеса с «Северсталью», Мамбеталиев уже не последний
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (6)Алексей Кудашов«Динамо» М
2 (7)Андрей Козырев«Северсталь»
3 (3)Николай Заварухин«Автомобилист»
4 (12)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
5 (2)Игорь Никитин«Локомотив»
6 (4)Андрей Разин«Металлург»
7 (5)Бенуа Гру«Трактор»
8 (1)Ги Буше«Авангард»
9 (9)Леонид Тамбиев«Адмирал»
10 (14)Алексей Жамнов«Спартак»
11 (16)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
12 (8)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
13 (11)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
14 (13)Илья ВоробьёвЦСКА
15 (10)Михаил Кравец«Куньлунь»
16 (15)Игорь Ларионов«Торпедо»
17 (20)Роман РотенбергСКА
18 (18)Виктор Костючёнок«Амур»
19 (17)Павел Десятков«Витязь»
20 (22)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
21 (19)Павел Зубов«Лада»
22 (23)Галым Мамбеталиев«Барыс»
23 (21)Сергей ЗубовХК «Сочи»
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