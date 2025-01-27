Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл внесён в список травмированных. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, ориентировочный срок восстановления игрока обороны — конец февраля.

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл 43 матча, в которых набрал 22 очка — забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач с показателем полезности «-8».

Всего в Континентальной хоккейной лиге американский игрок обороны провёл 221 матч, в котором набрал 151 очко — забросил 20 шайб и отдал 131 результативную передачу с показателем полезности «+11». Напомним, в текущем сезоне американский защитник получил российское гражданство.