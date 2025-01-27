Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл внесён в список травмированных

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл внесён в список травмированных
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл внесён в список травмированных. Как сообщает пресс-служба бело-голубых, ориентировочный срок восстановления игрока обороны — конец февраля.

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл 43 матча, в которых набрал 22 очка — забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач с показателем полезности «-8».

Всего в Континентальной хоккейной лиге американский игрок обороны провёл 221 матч, в котором набрал 151 очко — забросил 20 шайб и отдал 131 результативную передачу с показателем полезности «+11». Напомним, в текущем сезоне американский защитник получил российское гражданство.

Материалы по теме
Новые русские в КХЛ. Паспорта получили, а как себя проявляют?
Новые русские в КХЛ. Паспорта получили, а как себя проявляют?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android