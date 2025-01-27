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Задоров выразил сомнения, что Мичкову удастся получить приз лучшему новичку сезона в НХЛ

Задоров выразил сомнения, что Мичкову удастся получить приз лучшему новичку сезона в НХЛ
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров заявил, что российскому нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову будет сложно раскрыть весь свой потенциал у такого строгого тренера, как Джон Торторелла, и выразил сомнения в победе россиянина в борьбе за звание лучшего новичка сезона в НХЛ.

«Против Мичкова мы играли три раза. У меня остались немного двоякие впечатления. Думаю, что в «Филадельфии» Тортореллы достаточно сложно показать весь свой потенциал. Он из тех тренеров, которые требуют стопроцентной предсказуемости в каждом моменте, и из-за этого у тебя может не хватать пространства и свободного времени с шайбой. Мичков будет проявлять себя, но я не уверен, что он обгонит двух других парней [Лэйна Хатсона и Маклина Селебрини в гонке за «Колдер Трофи»]», — приводит слова Задорова RG.

20-летний Мичков набрал 34 (14+20) очка в 48 матчах текущего сезона.

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