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Расписание матчей ВХЛ на 27 января 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 27 января 2025 года
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Сегодня, 27 января 2025 года, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 января 2025, понедельник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 января 2025, понедельник. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Не начался
Динамо-Алтай
Барнаул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 января 2025, понедельник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Торос
Нефтекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСК ВВС
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команда набрала 68 очков после 45 матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» (66) из Верхней Пышмы. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» (66) из Нижнего Новгорода. Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 46 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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