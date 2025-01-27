Расписание матчей ВХЛ на 27 января 2025 года

Сегодня, 27 января 2025 года, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 27 января 2025, понедельник. 15:00 МСК ХК Норильск Норильск Не начался Химик Воскресенск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 27 января 2025, понедельник. 18:30 МСК ХК Тамбов Тамбов Не начался Динамо-Алтай Барнаул Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 27 января 2025, понедельник. 18:30 МСК Нефтяник Альметьевск Не начался Торос Нефтекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга. Команда набрала 68 очков после 45 матчей. На втором месте находится «Горняк-УГМК» (66) из Верхней Пышмы. Тройку лидеров замыкает «Торпедо-Горький» (66) из Нижнего Новгорода. Худшей командой регулярного чемпионата ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», набравший 29 очков после 46 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.