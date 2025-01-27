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Расписание матчей МХЛ на 27 января 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 27 января 2025 года
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Сегодня, 27 января, пройдёт один матч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
2-й период
1 : 0
Русские Витязи
Московская область

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 66 очков после 39 матчей. На втором месте находится СКА-1946, у команды 60 очков после 39 игр. На третьей строчке располагается «Академия Михайлова» — 56 очков после 38 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 61 очко за 39 матчей. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (60), на третьем — «Ирбис» (58).

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