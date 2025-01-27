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Назаров — о КХЛ: конкуренция в Западной конференции в разы выше, чем в Восточной

Назаров — о КХЛ: конкуренция в Западной конференции в разы выше, чем в Восточной
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Известный тренер Андрей Назаров заявил, что конкуренция в Западной конференции КХЛ в разы выше, чем в Восточной.

«В КХЛ очередной яркий и событийный игровой день. Сегодня сразу три топ-матча, из них два – с командами Западной конференции. Конкуренция на Западе в разы выше, чем на Востоке, каждое набранное очко может поднять клуб на несколько позиций вверх. Напряжение возрастает, букмекеры, наверное, потирают руки. Нынешний регулярный чемпионат один из самых интересных в истории лиги.

Мы живём в непростое время, наши старые и в то же время новые «друзья», как в давно забытые времена, за стеклянные бусы пытаются решать вопросы. Самое главное, им надо понять, что мир стал многополярным, а их стеклянные бусы никому не нужны. Мы знаем свой путь: идти вперёд единой семьёй, не оглядываясь назад. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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