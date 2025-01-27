В РУСАДА отметили, что «Толпар» пытался выставить виноватыми игроков в истории с допингом

Глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов заявил, что руководство «Салавата Юлаева» не помогало в расследовании допинг-скандала с игроками «Толпара» и пыталось выставить виноватыми самих игроков. Напомним, 7 апреля 2023 года стало известно, что в допинг-пробах семи игроков «Толпара» был найден мельдоний.

«Самым сложным в этой ситуации было взаимодействие с хоккейным клубом «Салават Юлаев». На мой взгляд, руководство клуба сначала формально отвечало на наши запросы, а потом заняло позицию несотрудничества. То есть это отписки вместо ответов, была подмена понятий. То они проводили расследование, то не проводили, то у них есть информация о пробах, то нет.

Клуб максимально занимал позицию, которая не позволяла нам конструктивно работать, несмотря на то что везде люди, где только можно, позиционировали себя как организация, которая активно сотрудничает с нами. Они были заинтересованы в сохранении своей репутации – максимально отодвинуть тренерский состав и персонал от этой темы и попытаться оставить спортсменов виноватыми в этой истории», – цитирует Иванова ТАСС.

В конце февраля 2024 года семь игроков «Толпара» были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на год. В июле стало известно, что мельдоний был обнаружен в пробах ещё 10 игроков «Толпара». Позже РУСАДА сняло временное отстранение с хоккеистов.