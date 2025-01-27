Роман Ротенберг поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днём снятия блокады Ленинграда

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил подвиг жителей Ленинграда и прокомментировал 81-летнюю годовщину снятия блокады города.

«Сегодня мы вспоминаем одну из самых важных дат в истории нашего города. День, который навсегда останется в памяти каждого ленинградца и каждого петербуржца. 27 января 1944 года — день снятия блокады Ленинграда. Этот день стал днём нашей Победы, днём возвращения города к жизни.

И после нескольких невероятно сложных лет эти люди отстраивали страну заново и открывали ранее неизведанные горизонты. Ветераны, которые были на передовой, и горожане, кто пережил эти страшные годы в Ленинграде, стояли у истоков хоккейного клуба СКА. Участвовали в проведении первого в стране чемпионата по хоккею с шайбой, развивали спорт, который мы всей душой любим. Мы помним тех, кто сыграл в истории клуба ключевые роли: фронтовиков, детей блокады. Их подвиг для нас не просто часть истории, а дополнительные вдохновение и мотивация. С Днём Победы, родной город! Мы всегда будем помнить твой подвиг и гордиться им!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Следующий домашний матч СКА проведёт 28 января. Соперником петербургского клуба станет подмосковный «Витязь». Матч начнётся в 19:30 мск.