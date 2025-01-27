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КХЛ определила лучших игроков 20-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 20-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 20-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Александр Самойлов («Северсталь»), одержавший одну победу, а ещё в одной игре его команда добилась победы в серии бросков. Процент отражённых бросков составил 95,38%, а коэффициент надёжности — 1,44.

Лучшим защитником признан Даниил Пыленков («Динамо» М), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Джошуа Ливо («Салават Юлаев»), набравший 7 (6+1) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+5». Ливо сделал один дубль и один хет-трик.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Андрей Крутов («Торпедо»), набравший 2 (2+0) очка в трёх матчах недели.

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