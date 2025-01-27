«Авангард» пригласил на тренировку команды персонального болельщика Наиля Якупова

На матче «Авангард» — «Куньлунь Ред Стар» на трибунах домашней арены в Омске был замечен болельщик с усами, персонально поддерживающий Наиля Якупова. «Авангард» пригласил мальчика Ярослава со своей семьёй на тренировку команды, где он смог встретиться с кумиром, взять автограф и побывать в раздевалке.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном VK-канале клуба.

Текущий сезон Якупов начал в составе «Куньлуня». Перед дедлайном нападающий перешёл в «Авангард», где на данный момент провёл 22 матча, в которых набрал 19 очков — забросил 11 шайб и отдал восемь результативных передач.