Никита Задоров рассказал, хочет ли он выступать за сборную России

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров заявил о желании выступать за сборную России. Решение об участии российской сборной на Олимпиаде-2026 будет принято ИИХФ в начале февраля 2025 года.

«Я на все 100 процентов хочу играть за свою страну, с удовольствием бы это делал. Но я не контролирую ситуацию. Чтобы это произошло, должны сложиться миллион факторов. Сначала нас должны восстановить в правах, затем НХЛ должна согласиться отпустить нас [на Олимпиаду], наконец, меня должны вызвать. Неизвестно, сделают ли они это, учитывая мои предыдущие заявления. Все ждут, что в ближайшем будущем что-то изменится. Поживём – увидим», — приводит слова Задорова RG.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.