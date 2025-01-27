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Патрик Руа рассказал, почему Максим Цыплаков не попадает в состав «Айлендерс»

Патрик Руа рассказал, почему Максим Цыплаков не попадает в состав «Айлендерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа объяснил, почему российский нападающий Максим Цыплаков не попадает в состав команды. Россиянин отбыл трёхматчевую дисквалификацию за удар в голову, но не попал в состав «Айлендерс» на матч с «Каролиной» (3:2 ОТ).

«Трудно менять состав, когда выигрываешь три матча подряд. Ребята, выходившие на лёд, заслужили своё место в составе, поэтому мы не стали ничего менять. Макс это тоже понимает, но он хочет играть. Я это тоже понимаю, но сейчас мы побеждаем», – цитирует Руа пресс-служба клуба.

«Айлендерс» одержали четыре победы подряд и семь в последних девяти матчах. Цыплаков в текущем сезоне провёл 44 матча, в которых набрал 19 (7+12) очков.

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