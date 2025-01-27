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Бедард — второй игрок «Чикаго» до 20 лет по скорости достижения 30 передач за сезон

Бедард — второй игрок «Чикаго» до 20 лет по скорости достижения 30 передач за сезон
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2). Эта передача стала для 19-летнего канадского форварда 30-й в 49-м матче текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Сперджен (Болди, Росси) – 05:43     0:2 Годро (Фолиньо) – 07:17     0:3 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 30:45 (pp)     1:3 Джонс (Бедард, Бертуцци) – 40:56 (pp)     2:3 Назар (Дель Мастро) – 44:16     2:4 Фолиньо (Болди, Богосян) – 58:18    

В клубной истории «Чикаго» среди игроков до 20 лет лишь Патрик Кейн быстрее набирал 30 результативных передач за сезон. Американский форвард в сезоне-2007/2008 отдал 30 ассистов за 40 матчей.

Всего в текущем сезоне Бедард провёл 49 матчей, в которых набрал 43 очка — забросил 13 шайб и отдал 30 результативных передач. В НХЛ канадский нападающий выступает второй сезон. За 117 матчей Бедард набрал 104 (35+69) очка.

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