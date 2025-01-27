Бедард — второй игрок «Чикаго» до 20 лет по скорости достижения 30 передач за сезон

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард отметился результативной передачей в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2). Эта передача стала для 19-летнего канадского форварда 30-й в 49-м матче текущего сезона.

В клубной истории «Чикаго» среди игроков до 20 лет лишь Патрик Кейн быстрее набирал 30 результативных передач за сезон. Американский форвард в сезоне-2007/2008 отдал 30 ассистов за 40 матчей.

Всего в текущем сезоне Бедард провёл 49 матчей, в которых набрал 43 очка — забросил 13 шайб и отдал 30 результативных передач. В НХЛ канадский нападающий выступает второй сезон. За 117 матчей Бедард набрал 104 (35+69) очка.