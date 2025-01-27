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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 27 января, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет пятая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. В предыдущих четырёх матчах команды одержали по две победы.

В текущем сезоне «Ак Барс» провёл 47 матчей и на данный момент расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» сыграл 48 матчей и на данный момент расположился на третьем месте в таблице Востока.

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