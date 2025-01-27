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«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 27 января, на стадионе «Мегаспорт» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет заключительная встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. «Спартак» одержал победы в первых трёх матчах сезона, затем два матча выиграли хоккеисты ЦСКА.

На данный момент красно-белые располагаются на четвёртой строчке таблицы Западной конференции КХЛ после 47 матчей. Московские армейцы при равном количестве очков со «Спартаком» занимают пятое место в таблице Запада.

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