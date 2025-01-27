«Локомотив» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 27 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет третья встреча между этими командами из шести запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды одержали по одной победе.
После 50 матчей ярославский «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» после 46 матчей занимает третью строчку в таблице Запада Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
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