«Локомотив» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 27 января, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья встреча между этими командами из шести запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды одержали по одной победе.

После 50 матчей ярославский «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции КХЛ. Московское «Динамо» после 46 матчей занимает третью строчку в таблице Запада Континентальной хоккейной лиги.