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Президент ИИХФ назвал дату, когда будет принято решение об участии России в ОИ-2026

Президент ИИХФ назвал дату, когда будет принято решение об участии России в ОИ-2026
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что вопрос о допуске сборной России по хоккею к Олимпиаде-2026 будет обсуждаться на заседании Совета ИИХФ 2-4 февраля. Об этом сообщает ТАСС. Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля 2026 года.

Ранее Тардиф заявлял, что в Международной федерации хоккея хотят, чтобы Россия и Беларусь вернулись на международную арену как можно быстрее. Также президент ИИХФ заявлял, что главным фактором при принятии решения о возвращении сборных будет безопасность игроков.

По словам Тардифа, представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре приглашён на заседание совета. В предыдущие годы в рассмотрении и утверждении советом ИИХФ вопроса участия сборных России и Белоруссии на международных турнирах под эгидой организации Буре как заинтересованное лицо участия не принимал.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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