Кубок Будущего пройдёт в Минске с 5 по 8 февраля, сообщает «Хоккей Беларуси». Турнир соберёт лучших молодых игроков Беларуси и России.
С 5 по 8 февраля большая площадка «Чижовка-Арены» примет традиционный международный турнир Кубок Будущего. В этом году за главный трофей поборются две сборные Беларуси (U18 и U20) и две сборные России (U17 и U18). Также эти команды сыграют в турнире по хоккею 3х3.
Расписание:
5 февраля (среда)
15:00. Россия U18 — Россия U17
19:30. Беларусь U20 — Беларусь U18
6 февраля (четверг) — Кубок Будущего 3х3
15:00. Россия U18 — Россия U17
16:00. Беларусь U20 — Беларусь U18
17:00. Матч за 3-е место
18:00. Финал
7 февраля (пятница)
14:00. Беларусь U18 — Россия U18
18:00. Россия U17 — Беларусь U20
8 февраля (суббота)
10:00. Беларусь U18 — Россия 17
14:00. Беларусь U20 — Россия 18
Напомним, победителем февральского Кубка Будущего в 2023 и 2024 годах была молодёжная сборная Беларуси.