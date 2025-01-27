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Кубок Будущего пройдёт в Минске с 5 по 8 февраля

Кубок Будущего пройдёт в Минске с 5 по 8 февраля
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Кубок Будущего пройдёт в Минске с 5 по 8 февраля, сообщает «Хоккей Беларуси». Турнир соберёт лучших молодых игроков Беларуси и России.

С 5 по 8 февраля большая площадка «Чижовка-Арены» примет традиционный международный турнир Кубок Будущего. В этом году за главный трофей поборются две сборные Беларуси (U18 и U20) и две сборные России (U17 и U18). Также эти команды сыграют в турнире по хоккею 3х3.

Расписание:

5 февраля (среда)
15:00. Россия U18 — Россия U17
19:30. Беларусь U20 — Беларусь U18

6 февраля (четверг) — Кубок Будущего 3х3
15:00. Россия U18 — Россия U17
16:00. Беларусь U20 — Беларусь U18
17:00. Матч за 3-е место
18:00. Финал

7 февраля (пятница)
14:00. Беларусь U18 — Россия U18
18:00. Россия U17 — Беларусь U20

8 февраля (суббота)
10:00. Беларусь U18 — Россия 17
14:00. Беларусь U20 — Россия 18

Напомним, победителем февральского Кубка Будущего в 2023 и 2024 годах была молодёжная сборная Беларуси.

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