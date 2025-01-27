Ги Буше рассказал, кого пробуют в команде вместо выбывших Прохоркина и Маклауда
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как обстоят дела с центрфорвардами после того, как из игры выбыли Николай Прохоркин и Майкл Маклауд. Омская команда дома играет с «Адмиралом», на момент написания новости счёт 0:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
2-й период
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше – 14:16 (5x5)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Прохоркин и Маклауд — это важные игроки для команды, но они вернутся не скоро. Пробуем на важные позиции центрфорвардов других ребят.
В центре второй линии попробует себя Иван Игумнов, Холодилин — в третьем звене. Нам нужно искать разные варианты», — сказал Буше в предматчевом интервью.
Вместе с Прохоркиным в списке травмированных остаются Владимир Ткачёв, Алексей Соловьёв, Майкл Маклауд, Алекс Грант, Сергей Бойков и Даниил Степанов.
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