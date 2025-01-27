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Ги Буше рассказал, кого пробуют в команде вместо выбывших Прохоркина и Маклауда

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как обстоят дела с центрфорвардами после того, как из игры выбыли Николай Прохоркин и Майкл Маклауд. Омская команда дома играет с «Адмиралом», на момент написания новости счёт 0:0.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Прохоркин и Маклауд — это важные игроки для команды, но они вернутся не скоро. Пробуем на важные позиции центрфорвардов других ребят.

В центре второй линии попробует себя Иван Игумнов, Холодилин — в третьем звене. Нам нужно искать разные варианты», — сказал Буше в предматчевом интервью.

Вместе с Прохоркиным в списке травмированных остаются Владимир Ткачёв, Алексей Соловьёв, Майкл Маклауд, Алекс Грант, Сергей Бойков и Даниил Степанов.