«Защита на уровне «Барыса» и «Сочи». Бахмутов — об игре СКА

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов оценил игру СКА в текущем сезоне и указал на то, над чем петербуржцам стоит поработать.

«Состав у СКА чемпионский, но странно наблюдать такую картину. Пока они не показывают игру, которой от них все ждут. Им надо серьёзно уделить внимание обороне. Это касается не только вратарей, а и защитников, и нападающих. У них оборона должна начинаться с потери шайбы. Это должен быть их общий тренд — увлекаться не атакой, а обороной. Забивать у них есть кому.

Если выстроят железобетонную оборону всех звеньев и линий, начиная с зоны соперника, тогда они могут претендовать на что-то серьёзное. А пока будут находиться в середине таблицы. А если в таком же состоянии подойдут к плей-офф… Не знаю, что они смогут показать. Забрасывают больше всех, а защита на уровне «Барыса» с «Сочи», — приводит слова Бахмутова Legalbet.