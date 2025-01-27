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«Современный мир безумен». Задоров — о резких высказываниях Гашека про Россию

«Современный мир безумен». Задоров — о резких высказываниях Гашека про Россию
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Российский хоккеист Никита Задоров, защитник «Бостон Брюинз», прокомментировал высказывания Доминика Гашека о России.

«Гашек пытается построить политическую карьеру и надеется, что эти заявления помогут ему заработать больше очков на выборах.

Современный мир безумен, люди уже не знают, кому или чему верить. Это деликатная ситуация, и я не думаю, что сейчас мы можем что-либо с этим сделать», — приводит слова Задорова RG.

Напомним, Гашек выступает против специальной военной операции на Украине и осуждает Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за отсутствие санкций в отношении российских игроков.

Сам Гашек ранее играл и в КХЛ, и в НХЛ.

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