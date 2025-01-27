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«Ничего хорошего не жду». Фетисов — о допуске россиян на Олимпиаду-2026

«Ничего хорошего не жду». Фетисов — о допуске россиян на Олимпиаду-2026
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Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, почему не ждёт положительного решения по поводу допуска россиян на Олимпиаду-2026 от ИИХФ.

«В каком виде, в каком статусе? Беженцев, с белым флагом, в каком статусе? Мне важно, в каком статусе сборная поедет. Сборная страны, которая олицетворяет собой не одно поколение победителей. А в сложившейся ситуации без флага и гимна, без герба на груди ехать никуда не надо.

А настолько – у них не хватит духа. Поэтому ничего хорошего не жду. А если мы готовы любыми средствами, любыми способами, то вопрос не ко мне», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

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