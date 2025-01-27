«Авангард» уверенно обыграл «Адмирал» на домашнем льду

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Рид Буше, Семён Чистяков, оформивший дубль, Михаил Гуляев. За «Адмирал» забил Аркадий Шестаков.

Омская команда проиграла в двух предыдущих встречах. Сейчас «Авангард» на шестом месте Западной конференции КХЛ, «Адмирал» вслед за ним на седьмой строке.