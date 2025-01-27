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Авангард — Адмирал, результат матча 27 января 2025, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Авангард» уверенно обыграл «Адмирал» на домашнем льду
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше – 14:16 (5x5)     2:0 Чистяков (Каблуков, Шарипзянов) – 37:56 (5x5)     2:1 Шестаков (Грман, Сошников) – 41:44 (5x5)     3:1 Гуляев (Рейнгардт, Каблуков) – 43:01 (5x5)     4:1 Чистяков (Якупов, Игумнов) – 46:24 (5x4)    

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Рид Буше, Семён Чистяков, оформивший дубль, Михаил Гуляев. За «Адмирал» забил Аркадий Шестаков.

Омская команда проиграла в двух предыдущих встречах. Сейчас «Авангард» на шестом месте Западной конференции КХЛ, «Адмирал» вслед за ним на седьмой строке.

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