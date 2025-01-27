«Автомобилист» оказался сильнее «Амура» и продлил серию побед до девяти матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались хабаровский «Амур» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3).

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Ник Меркли, Андрей Обидин, оформивший дубль, Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев. За «Амур забили Илья Талалуев, оформишвий дубль, Алекс Бродхёрст, Иван Мищенко.

Для екатеринбуржцев это девятая победа подряд. «Автомобилист» находится на втором месте Восточной конференции КХЛ, «Амур» – там же на 11-й строке.