«Автомобилист» оказался сильнее «Амура» и продлил серию побед до девяти матчей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались хабаровский «Амур» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Бродхёрст (Барулин) – 10:44 (5x5) 1:1 Меркли (Шаров, Зборовский) – 18:49 (5x5) 2:1 Обидин (Кизимов, Шашков) – 38:55 (5x5) 3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 42:56 (5x3) 3:2 Талалуев (Гиздатуллин, Брынцев) – 49:47 (5x5) 4:2 Обидин (Меркли, Трямкин) – 51:07 (5x5) 5:2 Бывальцев (Трямкин) – 53:39 (5x5) 5:3 Талалуев (Грачёв, Гуркин) – 58:12 (5x4) 5:4 Мищенко (Бродхёрст, Барулин) – 59:06 (6x5)
В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Ник Меркли, Андрей Обидин, оформивший дубль, Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев. За «Амур забили Илья Талалуев, оформишвий дубль, Алекс Бродхёрст, Иван Мищенко.
Для екатеринбуржцев это девятая победа подряд. «Автомобилист» находится на втором месте Восточной конференции КХЛ, «Амур» – там же на 11-й строке.
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