Малкин пропустит несколько недель из-за травмы

Российский хоккеист Евгений Малкин пропустит несколько недель из-за повреждения колена. Об этом сообщает The Athletic. 38-летний россиянин травмировался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) c «Сиэтл Кракен» (1:4).

Сразу после столкновения с соперником Чандлером Стивенсоном россиянин не смог продолжить встречу. После случившегося колено хоккеиста распухло, отёк не сошёл до сих пор.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В текущем сезоне Малкин набрал 34 (9+25) очка в 47 матчах. В ноябре прошлого года «Питтсбург» провёл торжественную церемонию, посвящённую 500 заброшенным шайбам Малкина в НХЛ.