Малкин пропустит несколько недель из-за травмы
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Российский хоккеист Евгений Малкин пропустит несколько недель из-за повреждения колена. Об этом сообщает The Athletic. 38-летний россиянин травмировался в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) c «Сиэтл Кракен» (1:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бьёркстранд (Бураковски, Стивенсон) – 22:16 1:1 Кросби (Ракелль, Летанг) – 24:34 2:1 Данн (Макканн, Стивенсон) – 37:46 (pp) 3:1 Толванен (Макканн, Райт) – 45:06 4:1 Бенирс (Какко) – 53:06
Сразу после столкновения с соперником Чандлером Стивенсоном россиянин не смог продолжить встречу. После случившегося колено хоккеиста распухло, отёк не сошёл до сих пор.
38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В текущем сезоне Малкин набрал 34 (9+25) очка в 47 матчах. В ноябре прошлого года «Питтсбург» провёл торжественную церемонию, посвящённую 500 заброшенным шайбам Малкина в НХЛ.
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