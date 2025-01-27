Третьяк поздравил Александр Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

«Уважаемый Александр Григорьевич, для меня сегодня большая честь от всей хоккейной семьи россиян и от себя лично поздравить вас с успешными выборами. Вы настоящий профессионал своего дела, вы капитан своей страны. Вы ведёте свою страну к успеху, к развитию, к благополучию и, конечно, белорусы занимаются спортом и развивают спорт. Ещё раз хотел вам пожелать здоровья, счастья, благополучия и мира на земле», — сказал Третьяк в обращении к Александру Лукашенко.

Напомним, Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии в седьмой раз. За него проголосовали более 86% избирателей.