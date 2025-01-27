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«Счёт закономерный». Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Авангарда»

«Счёт закономерный». Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Авангарда»
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Леонид Тамбиев, главный тренер «Адмирала» объяснил причины поражения от омского «Авангарда» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше – 14:16 (5x5)     2:0 Чистяков (Каблуков, Шарипзянов) – 37:56 (5x5)     2:1 Шестаков (Грман, Сошников) – 41:44 (5x5)     3:1 Гуляев (Рейнгардт, Каблуков) – 43:01 (5x5)     4:1 Чистяков (Якупов, Игумнов) – 46:24 (5x4)    

«Соперник был побыстрее, порезвее. Мы только эпизодами показывали ту игру, которую ходим видеть. По содержанию игры «Авангард» был лучше, так что счёт закономерный. В третьем периоде нас в том числе подвели и удаления. Они были на фоне усталости, индивидуальных ошибок», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин

Сейчас «Авангард» находится на шестом месте Западной конференции КХЛ, набрав 53 очка посл 48 матчей, «Адмирал» – вслед за ним на седьмой строке — 51 очко после 50 игр.

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