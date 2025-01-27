«Счёт закономерный». Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Авангарда»

Леонид Тамбиев, главный тренер «Адмирала» объяснил причины поражения от омского «Авангарда» (1:4).

«Соперник был побыстрее, порезвее. Мы только эпизодами показывали ту игру, которую ходим видеть. По содержанию игры «Авангард» был лучше, так что счёт закономерный. В третьем периоде нас в том числе подвели и удаления. Они были на фоне усталости, индивидуальных ошибок», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин

Сейчас «Авангард» находится на шестом месте Западной конференции КХЛ, набрав 53 очка посл 48 матчей, «Адмирал» – вслед за ним на седьмой строке — 51 очко после 50 игр.