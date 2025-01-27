Тамбиев – журналистам в Омске: заберёте Мишурова в следующем году, чего вы переживаете

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал игру голкипера Андрея Мишурова. Воспитанник «Авангарда» и уроженец Омска нынешний сезон проводит в «Адмирале» на правах аренды. 27 января владивостокцы проиграли «Авангарду» (1:4).

«Андрей Мишуров много играет по спортивному принципу. Он на сегодняшний день переигрывает конкурентов, поэтому и играет. Будет плохо играть – не будет играть. Пока он здорово делает свою работу, добывает нам очки. Но здесь надо быть аккуратным со словами, потому что в КХЛ нужно каждый день доказывать свою профпригодность, держать уровень. Сегодня Мишуров многое сделал…Подготовим – и заберёте в следующем году, чего вы переживаете,» — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.