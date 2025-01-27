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Тамбиев – журналистам в Омске: заберёте Мишурова в следующем году, чего вы переживаете

Тамбиев – журналистам в Омске: заберёте Мишурова в следующем году, чего вы переживаете
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал игру голкипера Андрея Мишурова. Воспитанник «Авангарда» и уроженец Омска нынешний сезон проводит в «Адмирале» на правах аренды. 27 января владивостокцы проиграли «Авангарду» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше – 14:16 (5x5)     2:0 Чистяков (Каблуков, Шарипзянов) – 37:56 (5x5)     2:1 Шестаков (Грман, Сошников) – 41:44 (5x5)     3:1 Гуляев (Рейнгардт, Каблуков) – 43:01 (5x5)     4:1 Чистяков (Якупов, Игумнов) – 46:24 (5x4)    

«Андрей Мишуров много играет по спортивному принципу. Он на сегодняшний день переигрывает конкурентов, поэтому и играет. Будет плохо играть – не будет играть. Пока он здорово делает свою работу, добывает нам очки. Но здесь надо быть аккуратным со словами, потому что в КХЛ нужно каждый день доказывать свою профпригодность, держать уровень. Сегодня Мишуров многое сделал…Подготовим – и заберёте в следующем году, чего вы переживаете,» — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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