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И. о. главного тренера «Амура» оценил проигранный матч с «Автомобилистом»

И. о. главного тренера «Амура» оценил проигранный матч с «Автомобилистом»
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Виктор Костючёнок, и. о. главного тренера «Амура», высказался о матче с «Автомобилистом», в котором команда уступила со счётом 4:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Бродхёрст (Барулин) – 10:44 (5x5)     1:1 Меркли (Шаров, Зборовский) – 18:49 (5x5)     2:1 Обидин (Кизимов, Шашков) – 38:55 (5x5)     3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 42:56 (5x3)     3:2 Талалуев (Гиздатуллин, Брынцев) – 49:47 (5x5)     4:2 Обидин (Меркли, Трямкин) – 51:07 (5x5)     5:2 Бывальцев (Трямкин) – 53:39 (5x5)     5:3 Талалуев (Грачёв, Гуркин) – 58:12 (5x4)     5:4 Мищенко (Бродхёрст, Барулин) – 59:06 (6x5)    

— Хорошая, обоюдоострая игра с обилием голов. Забили гол, играли правильно, потеряли концентрацию в концовке первого периода и пропустили. Во втором периоде тоже потеряли концентрацию в концовке. В третьем периоде ненужные удаления надломили игру, пришлось раскрываться, пропустили две контратаки. Играли до конца, бились, забили хорошие голы, до камбэка немножко не хватило времени.

— Как оцените прогресс молодых игроков: Матьева, Рыжикова, Макарова?
— Если ребята играют до конца, значит, хорошо работают на тренировках, прогрессируют, могут вырасти хорошие игроки.

Как оцените выездную серию команды?
— Хотелось бы больше, чем два очка. Сегодня тоже хотелось забрать очки, но «Автомобилист» – хорошая команда, мастера, использовали свои моменты. Не очень хорошо сыграли с «Торпедо», но потом исправились, две игры показывали хороший хоккей, – передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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