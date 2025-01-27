И. о. главного тренера «Амура» оценил проигранный матч с «Автомобилистом»

Виктор Костючёнок, и. о. главного тренера «Амура», высказался о матче с «Автомобилистом», в котором команда уступила со счётом 4:5.
— Хорошая, обоюдоострая игра с обилием голов. Забили гол, играли правильно, потеряли концентрацию в концовке первого периода и пропустили. Во втором периоде тоже потеряли концентрацию в концовке. В третьем периоде ненужные удаления надломили игру, пришлось раскрываться, пропустили две контратаки. Играли до конца, бились, забили хорошие голы, до камбэка немножко не хватило времени.
— Как оцените прогресс молодых игроков: Матьева, Рыжикова, Макарова?
— Если ребята играют до конца, значит, хорошо работают на тренировках, прогрессируют, могут вырасти хорошие игроки.
— Как оцените выездную серию команды?
— Хотелось бы больше, чем два очка. Сегодня тоже хотелось забрать очки, но «Автомобилист» – хорошая команда, мастера, использовали свои моменты. Не очень хорошо сыграли с «Торпедо», но потом исправились, две игры показывали хороший хоккей, – передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 27 января 2025
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