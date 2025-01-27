Тамбиев: если у «Адмирала» будет игра — будет и плей-офф. В КХЛ туда случайно не попадёшь

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев обозначил условия, при которых владивостокцы попадут в сетку плей-офф сезона-2024/2025.

«Мы отталкиваемся от игры нашей. Будет игра – будут очки. Качество, содержание, я на это обращаю внимание. Плей-офф – это мотивация, высокая цель для любой команды. Будет игра – будет плей-офф, всё очень просто. В КХЛ в плей-офф случайно не попадёшь. Если у команды поставлена игра, есть дисциплина, то можно рассчитывать на успех», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сейчас «Адмирал» находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.