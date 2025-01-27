Тамбиев: если у «Адмирала» будет игра — будет и плей-офф. В КХЛ туда случайно не попадёшь
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев обозначил условия, при которых владивостокцы попадут в сетку плей-офф сезона-2024/2025.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше – 14:16 (5x5) 2:0 Чистяков (Каблуков, Шарипзянов) – 37:56 (5x5) 2:1 Шестаков (Грман, Сошников) – 41:44 (5x5) 3:1 Гуляев (Рейнгардт, Каблуков) – 43:01 (5x5) 4:1 Чистяков (Якупов, Игумнов) – 46:24 (5x4)
«Мы отталкиваемся от игры нашей. Будет игра – будут очки. Качество, содержание, я на это обращаю внимание. Плей-офф – это мотивация, высокая цель для любой команды. Будет игра – будет плей-офф, всё очень просто. В КХЛ в плей-офф случайно не попадёшь. Если у команды поставлена игра, есть дисциплина, то можно рассчитывать на успех», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, сейчас «Адмирал» находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.
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