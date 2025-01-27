«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в «вечнозелёном дерби»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и уфимский «Салават Юлаев». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0) в овертайме.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Алексей Пустозёров, Артём Галимов, Дмитрий Яшкин, Степан Фальковский. За «Салават Юлаев» забили Джош Ливо, Александр Хмелевски, Михаил Науменков.

«Ак Барс» проиграл предыдущую встречу «Сибири» (0:1), а «Салават Юлаев» – СКА (2:3).

Казанцы находятся на четвёртом месте турнирной таблицы Востока КХЛ, а «Салават Юлаев» – там же на третьей строчке.