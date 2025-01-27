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Главный тренер «Автомобилиста» оценил матч с «Амуром», ставший девятой победой подряд

Главный тренер «Автомобилиста» оценил матч с «Амуром», ставший девятой победой подряд
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», оценил победную встречу с «Амуром» (5:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Бродхёрст (Барулин) – 10:44 (5x5)     1:1 Меркли (Шаров, Зборовский) – 18:49 (5x5)     2:1 Обидин (Кизимов, Шашков) – 38:55 (5x5)     3:1 Мэйсек (Да Коста, Блэкер) – 42:56 (5x3)     3:2 Талалуев (Гиздатуллин, Брынцев) – 49:47 (5x5)     4:2 Обидин (Меркли, Трямкин) – 51:07 (5x5)     5:2 Бывальцев (Трямкин) – 53:39 (5x5)     5:3 Талалуев (Грачёв, Гуркин) – 58:12 (5x4)     5:4 Мищенко (Бродхёрст, Барулин) – 59:06 (6x5)    

— Победа далась тяжело. Вирус в команде появился, поменяли сочетания звеньев, дали сыграть другим ребятам. Соперник здорово выглядел физически, здорово, что победили, серия продолжается. Домашние игры показали, что в команде есть настрой, жажда игры, жажда победы. Концовку неправильно сыграли, ненужные удаления, неправильные действия в своей зоне могли перевернуть игру, но всё закончилось победой.

— С чем связана потеря концентрации в концовке?
— Соперник добавил, мы неправильно сыграли в своей зоне, это аукнулось.

— Как оцените игру звена Шашков – Обидин – Кизимов?
— Неплохое сочетание получилось, от Кизимова ждём большего, он может играть лучше. Обидина перевели в центр третьего звена, они выполняют большой объём работы с Шашковым, напрягаются и напрягают соперника. Андрюха – молодчик, помогает команде, перевели его в центр после травмы Валка. Мы знаем его возможности, как он показал себя в прошлом году. Основное – игра в меньшинстве, самоотверженная игра, знаем его лучшие качества

— Как критикуемому Меркли удалось начать набирать очки?
— За счёт партнёров, они много сделали, он сам поборолся и создал гол для партнёра. Возможно, появилась «химия» в сочетаниях, а так он должен действовать лучше, больше приносить пользы.

— Пауза на Матч звёзд поможет здесь или наоборот?
— Есть над чем поработать, будет медосмотр, медобследование пару дней. Возможно, поработаем над функциональным состоянием, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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