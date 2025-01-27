Главный тренер «Автомобилиста» оценил матч с «Амуром», ставший девятой победой подряд

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста», оценил победную встречу с «Амуром» (5:4).

— Победа далась тяжело. Вирус в команде появился, поменяли сочетания звеньев, дали сыграть другим ребятам. Соперник здорово выглядел физически, здорово, что победили, серия продолжается. Домашние игры показали, что в команде есть настрой, жажда игры, жажда победы. Концовку неправильно сыграли, ненужные удаления, неправильные действия в своей зоне могли перевернуть игру, но всё закончилось победой.

— С чем связана потеря концентрации в концовке?

— Соперник добавил, мы неправильно сыграли в своей зоне, это аукнулось.

— Как оцените игру звена Шашков – Обидин – Кизимов?

— Неплохое сочетание получилось, от Кизимова ждём большего, он может играть лучше. Обидина перевели в центр третьего звена, они выполняют большой объём работы с Шашковым, напрягаются и напрягают соперника. Андрюха – молодчик, помогает команде, перевели его в центр после травмы Валка. Мы знаем его возможности, как он показал себя в прошлом году. Основное – игра в меньшинстве, самоотверженная игра, знаем его лучшие качества

— Как критикуемому Меркли удалось начать набирать очки?

— За счёт партнёров, они много сделали, он сам поборолся и создал гол для партнёра. Возможно, появилась «химия» в сочетаниях, а так он должен действовать лучше, больше приносить пользы.

— Пауза на Матч звёзд поможет здесь или наоборот?

— Есть над чем поработать, будет медосмотр, медобследование пару дней. Возможно, поработаем над функциональным состоянием, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.