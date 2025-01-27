Ги Буше ответил на вопрос, когда вернутся в состав «Авангарда» Маклауд, Прохоркин и Ткачёв

Ги Буше, главный тренер «Авангарда», рассказал о травмированных игроках команды — Майкле Маклауде, Николае Прохоркине и Владимире Ткачёве.

— Когда вернутся в строй Маклауд и Прохоркин?

— У них схожие повреждения, сроки возвращения измеряются неделями.

— Расскажите о сроках возвращения Владимира Ткачёва к тренировкам в общей группе.

— Я бы очень хотел дать вам какие-то конкретные сроки, я бы очень хотел увидеть его с командой на тренировке, но до этого ещё очень далеко. Мы ждём, что нам скажут доктора, когда разрешат кататься с командой. Но даже после этого пройдёт немало времени, прежде чем он сможет играть, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.