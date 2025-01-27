Ги Буше ответил на вопрос, когда вернутся в состав «Авангарда» Маклауд, Прохоркин и Ткачёв
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Ги Буше, главный тренер «Авангарда», рассказал о травмированных игроках команды — Майкле Маклауде, Николае Прохоркине и Владимире Ткачёве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Буше – 14:16 (5x5) 2:0 Чистяков (Каблуков, Шарипзянов) – 37:56 (5x5) 2:1 Шестаков (Грман, Сошников) – 41:44 (5x5) 3:1 Гуляев (Рейнгардт, Каблуков) – 43:01 (5x5) 4:1 Чистяков (Якупов, Игумнов) – 46:24 (5x4)
— Когда вернутся в строй Маклауд и Прохоркин?
— У них схожие повреждения, сроки возвращения измеряются неделями.
— Расскажите о сроках возвращения Владимира Ткачёва к тренировкам в общей группе.
— Я бы очень хотел дать вам какие-то конкретные сроки, я бы очень хотел увидеть его с командой на тренировке, но до этого ещё очень далеко. Мы ждём, что нам скажут доктора, когда разрешат кататься с командой. Но даже после этого пройдёт немало времени, прежде чем он сможет играть, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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